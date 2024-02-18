Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций из-за смерти Навального Кэмерон: Лондон рассмотрит введение новых санкций из-за смерти Навального

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Лондон рассмотрит введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в эфире Sky News. Он отметил, что ведомство не может объявить о них заранее, но добавил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.

Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем предпринять. Мы не объявляем о них заранее, поэтому я не могу сказать больше. Однако это то, что мы рассмотрим, — сообщил он.

Ранее дипломатический представитель России в Лондоне, которого вызвали в МИД Британии в связи со смертью Навального, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ. Российское диппредставительство утверждает, что британская сторона попыталась безосновательно возложить ответственность за кончину Навального на Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция руководителей стран Североатлантического альянса на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то что результатов судебной медицинской экспертизы еще не было.