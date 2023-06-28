«Испокон веков русские»: сенатор о фразе Зеленского про 1000-летнюю Украину Сенатор Цеков заявил, что Зеленский присваивает историю Руси Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Заявление Владимира Зеленского о том, что история Украины насчитывает 1000 лет, не имеет отношения к реальности, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. В интервью NEWS.ru он заявил, что этой стране, как независимому государству, несколько десятков лет.

Судя по всему, он считает именно себя преемником 1000-летней истории Руси, России, нашего отечества, хотя он — один из ее предателей. Территория Украины действительно обустраивалась столетиями, эти земли испокон веков были русскими, это мы дали ей название «Украина», точнее не очень умные предки после 1917-го, язык придумывали, украинизацию осуществляли в 1930-е, — заявил Цеков.

По его словам, общность на территории Евразии формировалась столетиями, тысячелетиями и называется она «Русский мир» или восточнославянская цивилизация.

Это наше великое, единое отечество. Приходят такие личности, которые своими действиями пытаются все это разрушить, но у них не получится. Пусть говорит, что угодно. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Рано или поздно Украина проиграет, они должны это понимать, — резюмировал Цеков.

Ранее Зеленский сделал отсылку к «тысячелетней истории украинского государства», которая вероятно, подразумевает отождествление современной Украины с Киевской Русью — колыбелью не только украинского, но и русского и белорусского народов.

28 июля 2022 года впервые отмечался День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в 2021 году и отмечается в День Крещения Руси (на Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины). Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси, и подобных «инициатив» следует ожидать от неё и дальше.