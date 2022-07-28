Депутат жестко ответил на слова Зеленского про Украину и Киевскую Русь Депутат Белик: здравомыслящие люди не делят наследие Руси между славянами, как Зеленский

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Дмитрий Белик

Президент Украины Владимир Зеленский превратил День Крещения Руси в очередной инфоповод для пиара, что и ожидалось от того, «кто не чурается позировать для американского глянца» на фоне хаоса в возглавляемой им стране, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий также посоветовал лидеру соседней страны выучить историю. Таким образом он отреагировал на выступление Зеленского, в ходе которого политик заявил, что Украина — единственная законная наследница Киевской Руси.

Пиарщики Зеленского, отождествляющие Украину с Русью с претензией на исключительность, тоже давно не заглядывали в учебники истории. Впрочем, мы знаем, по каким методичкам, изданным с помощью НАТО, они сейчас учат историю и заставляют ее учить других. Русское государство со столицей в Киеве просуществовало почти 300 лет и распалось из-за раздробленности княжеств. Термин «Киевская Русь», появившийся в XIX веке в работах историков, описывает не конкретную территорию, а период, — отметил Белик.

«Как представитель в Госдуме города-героя Севастополя» депутат напомнил, что в городе находится Херсонес Таврический, на «святой земле» которого князь Владимир, позднее крестивший Русь, сам принял православие.

Но никому из здравомыслящих людей не приходит в голову проводить параллели и делить наследие Руси между славянскими народами, как это сделал в очередном своем популистском обращении Зеленский, давно продавший свою страну Западу, — подытожил Белик.

28 июля 2022 года впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День Крещения Руси (на Украине этот день переименован в День Крещения Киевской Руси — Украины). Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина таким образом приватизировала День Крещения Руси и подобных «инициатив» следует ожидать от неё и дальше. Он предположил, что в дальнейшем Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».