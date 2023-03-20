«Институт государственного управления» признали нежелательной организацией

Фото: duma.gov.ru

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность британской организации «Институт государственного управления», сотрудничающей с НАТО и МВД Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. В отношении НПО ранее проводилась проверка.

Как следует из материалов Генпрокуратуры, что организация проводила кампании по дискредитации органов государственной власти и управления России, а также устраивала «русофобские конференции» и участвовала «фабрикации „доказательств“ вмешательства РФ» во внутренние дела Европы. Согласно решению ГП, НПО представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности страны.

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить отставного офицера британской разведки, действующего советника главы МИД Литвы Кристофера Найджела Доннелли на причастность ко взрыву на Крымском мосту. Известно, что военнослужащий учредил Институт государственного управления, запустил программу «Инициатива честности» для «борьбы с пропагандой и дезинформацией Кремля». Он утверждает, что последствия данных проектов проявились еще в 2018 году, в то время, когда хакеры из объединения Anonymous вскрыли документы британского правительства.