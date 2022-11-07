Депутат попросил проверить британца на причастность к ЧП на Крымском мосту Депутат ГД Луговой попросил Генпрокуратуру проверить британца Доннелли на причастность ко взрыву на Крымском мосту

Фото: vk.com/myfeo_ru

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить отставного офицера британской разведки, действующего советника главы МИД Литвы Кристофера Найджела Доннелли на причастность ко взрыву на Крымском мосту. В своем Telegram-канале он уточнил, что если причастность офицера к ЧП будет доказана, его признают террористом.

По словам парламентария, во взрывах на Крымском мосту прослеживается след западных спецслужб, которые действовали по заказу Лондона. Об этом, как указал Луговой, говорят следующие факты: Доннелли не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов в качестве исполнителя антироссийских программ, в прошлом он был полковником MI-6 и главой русского отдела НАТО.

В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста, — отметил Луговой.

Парламентарий также отметил, что он неоднократно обращался к фактам внешнего вмешательства в госполитику РФ в проекте «Личный враг королевы». Луговой уточнил, что одним из идеологов и исполнителей антиправительственных программ был именно Доннелли.

Его антироссийская деятельность разворачивалась на Ближнем Востоке (Сирия, Ливан), в странах Балтии, в других бывших советских республиках. При этом методами борьбы становилось не только идеологическое оружие, но и прямое участие в конфликтах, сотрудничество с вооруженной оппозицией, — написал Луговой.

Помимо этого, рассказал депутат, Доннелли учредил Институт государственного управления, запустил программу «Инициатива честности» (Integrity Initiative) для «борьбы с пропагандой и дезинформацией Кремля». Он утверждает, что последствия данных проектов проявились еще в 2018 году, в то время, когда хакеры из объединения Anonymous вскрыли документы британского правительства.

Доннелли стал инициатором проекта EXPOSE Network по инспирированию протестных движений в России. EXPOSE Network — лишь малая часть масштабного антироссийского Консорциума. Участие Доннелли отмечено во всех проектах Консорциума, — добавил Луговой.

Ранее британский портал Grayzone сообщил, что сотрудники британской разведки весной составили план по уничтожению Крымского моста. Утверждалось, что план был составлен военным Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника НАТО Криса Донелли. По первоначальному замыслу, предлагалось нанести удары крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подорвать мины, установленные на опоры водолазами или подводными беспилотниками.