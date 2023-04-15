Иностранным компаниям усложнят уход с российского рынка Силуанов: для иностранных компаний появится налог в 10% на продажу бизнеса в России

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил телеканалу «Россия-24», что правительство введет налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. Глава ведомства пояснил, что мера сделает невыгодной продажу компаний с иностранным участием, что позволит сохранить деятельность бизнеса.

Если иностранный бизнес продолжает работать, <...> мы не препятствуем выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж, — сказал Силуанов.

В настоящее время большинство иностранных компаний сохранили свое присутствие на российском рынке.

Ранее американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». Сумма сделки оценивается в 2,5–3 млрд рублей. Российской «Черноголовке» перейдут бренды «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд. Отмечается, что в целом уход из РФ на глобальный бизнес сетей не повлиял. Это объясняется тем, что эти компании обеспечивали всего 3–5% общей выручки.