Хуснуллин рассказал о проработке альтернативы ипотеке Вице-премьер Хуснуллин: заменить ипотеку могут лизинг и рассрочка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что лизинг и покупка жилья в рассрочку могут стать заменой ипотеки в России. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая альтернатива прорабатывается властями, чтобы поддерживать спрос на недвижимость.

Что касается иных механизмов [ипотеки]: мы действительно рассматриваем возможность и продажи жилья в рассрочку, и вопросы лизинга, и какие-то иные схемы, — рассказал зампред правительства.

Хуснуллин привел в пример Татарстан, где уже много лет работают бюджетные программы, в рамках которых граждане могут приобрести жилье в рассрочку. А в Башкирии, по его словам, применяется механизм ссудосберегательных касс.

Надо все механизмы использовать. Потому что сегодня в квадратном метре жилья достаточно большая доля финансовых услуг — это и кредиты застройщикам, и ипотека. Поэтому мы смотрим различные варианты снижения затрат, — заключил Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что программу льготной ипотеки в России планируется продлить в отдельных регионах, где наблюдается невысокий спрос. При этом семейная ипотека может сохранить свою актуальность по всей стране, добавил он.

Хуснуллин также рассказал о возможном снижении объемов выдачи ипотеки в 2024 году. Он назвал 2023 год рекордным — в общей сложности было выдано 2 млн кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей.