Хинштейн раскрыл пользу указа о гражданстве для иностранцев-контрактников Хинштейн: указ Путина решит проблему с выдачей ветеранов СВО за наемничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Указ президента России Владимира Путина о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, на Родине их может ждать наказание за наемничество.

Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за наемничество, разрешится. Своих граждан Россия не выдает! — написал Хинштейн.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.

В декабре «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД РФ писали, что в Красноярском крае более семи тысяч новых граждан России не встали на воинский учет. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту халатности. Проверка показала, что с 2018 года по 1 декабря 2023-го на территории края более девяти тысяч мужчин в возрасте от 17 до 50 лет получили гражданство РФ и подлежали воинскому учету. Но более семи тысяч из них так и не явились в военкоматы.