Путин упростил получение гражданства России для иностранцев-контрактников

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Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.

За гражданством вправе обратиться иностранцы, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период СВО военную службу в ВС РФ или воинских формированиях, — сказано в указе.

В декабре «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД РФ сообщили, что в Красноярском крае более семи тысяч новых граждан России не встали на воинский учет. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту халатности.

Проверка показала, что с 2018 года по 1 декабря 2023-го на территории края более девяти тысяч мужчин в возрасте от 17 до 50 лет получили гражданство РФ и подлежали воинскому учету. Но более семи тысяч из них так и не явились в военкоматы.

В Ленинградской области в декабре 35 цыганам вручили повестки в ходе рейда по местам их проживания. Профилактические мероприятия проводились в деревне Верхние Осельки под Всеволожском из-за жалоб от местных.