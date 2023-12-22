В российском регионе тысячи новых граждан не встали на учет в военкоматы МВД: под Красноярском свыше семи тысяч новых граждан не встали на воинский учет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае более семи тыс. «новых» граждан России не встали на воинский учет, сообщили «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД РФ. Отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту халатности.

С начала 2018 года по 1 декабря 2023 года свыше 7 тысяч мужчин, получивших гражданство РФ, не были поставлены на воинский учет, – заявил источник.

Проверка показала, что с 2018 года по 1 декабря 2023 на территории края более девяти тысяч мужчин в возрасте с 17 до 50 лет получили гражданство РФ и подлежали воинскому учету. Но более семи тысяч так и не явились в военкоматы.

Ранее петербургский военком вручил повестку 47-летнему местному жителю Ираклию Булискерии, который регулярно задерживался полицейскими и представлялся вором в законе Икой Гальским. На этот раз правоохранители задержали его на двое суток за хулиганство во время вечеринки со стрельбой в отеле «Гамма» и позвали в отделение военкома.