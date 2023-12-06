В Петербурге военком вручил повестку вору в законе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Петербурге военком вручил повестку 43-летнему петербуржцу Ираклию Булискерии, передает «Фонтанка». Мужчина до этого регулярно задерживался полицейскими и представлялся вором в законе Икой Гальским. В этот раз полицейские задержали его на двое суток за хулиганство во время вечеринки со стрельбой в отеле «Гамма» и позвали в отделение военкома.

Сегодня вам выдается повестка о явке завтра, 7 декабря 2023 года, к 10 часам в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов для постановки на воинский учет, — сообщил подполковник комиссариата.

Ранее в Москве отправили служить студента магистратуры, получившего отсрочку от армии. Молодой человек числился уклонистом, несмотря на то, что предоставил в военкомат справку с места учебы.

До этого Telegram-канал «112» писал, что родители призывника в Москве избили сотрудника военкомата в столичном районе Люблино. По информации канала, при отправке на службу отец и мать призывника пытались пройти вне очереди, чтобы попрощаться с сыном. В результате образовалась давка, в которой работник военного комиссариата получил удар по лицу, упал, ударился головой о дверь и повредил руку.