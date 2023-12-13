Губернатор Курской области выступил против запрета абортов Губернатор Старовойт: ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о том, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. По его словам, которые приводит РИА Новости, это личное решение женщины, а кроме того, существует целый ряд показаний для прерывания беременности.

Мое стойкое убеждение и всей нашей команды, в том числе экспертов, что ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты. Ни в коем случае! Во-первых, это право женщины, во-вторых, есть множество показаний к этому, включая личное решение самой женщины, — сказал глава региона.

Он также пояснил, что при внесении в Курскую областную думу законопроекта о запрете склонения к аборту власти подразумевали пропаганду образа жизни чайлдфри, которая, по мнению Старовойта, финансируется из-за рубежа. Губернатор подчеркнул, что в случае, когда супруги обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что хотят прервать беременность, а врач заявил о существующих показаниях, это не будет считаться склонением к прерыванию беременности.

Ранее депутаты Курской областной думы запретили склонять женщин к абортам. Штраф за нарушение запрета для граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В свою очередь Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий прерывать беременность только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Авторы инициативы утверждают, что уменьшение количества абортов и снижение числа осложнений, вызванных этой процедурой, позволит увеличить рождаемость в стране.