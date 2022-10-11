«Границы должны быть закрыты»: депутат ГД об инициативе властей Крыма Депутат Госдумы Затулин: границы России должны быть закрыты в условиях частичной мобилизации

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Границы России в условиях частичной мобилизации давно должны были закрыть, заявил депутат Госдумы Константин Затулин NEWS.ru. По его словам, те, кто сейчас стоит в очереди в военкомат и идет служить, видят, как их ровесники уезжают из страны. Это, по мнению парламентария, плохо сказывается на мотивации мобилизованных.

Тут надо понимать, что в момент проведения мобилизации, пусть даже частичной, открытые границы и тот позор, который связан с бегством сотен тысяч лиц, подлежащих призыву, — это не вопрос претензий к самим бегущим, а непосредственно вопрос мотивации тех, кто в данный момент идет служить и стоит в очереди в военкомат. Ведь они видят, что люди одного с ними призывного возраста, пользуясь деньгами или связями, сваливают из страны. По этой причине границы России должны были быть давно закрыты, — заявил Затулин.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам, которые находятся в призывном возрасте, в сложившейся обстановке нужно запретить выезд из страны. По его словам, можно разрешить покинуть РФ по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал ограничение выезда мужчин с территории России нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это. Он подчеркнул, что пока жалоб по таким нарушениям не поступало.