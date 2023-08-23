«Грабеж заканчивается»: сенатор объяснил суть речи Путина на саммите БРИКС Сенатор Цеков: речь Путина на саммите БРИКС означает конец грабежа со стороны ЕС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил в беседе с NEWS.ru, что речь президента России Владимира Путина на саммите БРИКС посвящена концу грабежа со стороны Запада. Член Совфеда отметил, что партнеры РФ по организации Бразилия, Китай, Индия и Южная-Африка «с молоком матери» впитали память о политике ЕС во времена колониальных империй.

Они (страны БРИКС. — NEWS.ru) понимают Путина, впитали с молоком матери память о тех, кто их грабил, что мнимое богатство Европы создано за счет грабежа Азии, Африки и Южной Америки вплоть до конца 1960-х. Неоколониальная политика продолжается до сих пор. Франция по-прежнему использует ресурсы Нигера по своему хотенью. Грабеж — смысл жизни ЕС, но благостные дни заканчиваются, — добавил Цеков.

По его словам, БРИКС выстраивает отношения с партнерами «без навязывания личной оценки происходящего, в частности, на территории бывшего СССР».

Лидеры БРИКС понимают, что конфликт на Украине закладывался Западом с 1991-го. На Украине всегда боролись с силами, желавшими выстраивать дружеские отношения с РФ. Запад спровоцировал так называемую оранжевую революцию и переворот 2013–2014 годов. Мы готовы к переговорам, а для Запада участие в переговорах — признание их поражения, — подытожил Цеков.

Действия России на Украине продиктованы желанием прекратить войну, развязанную странами Запада против населения Донбасса, ранее заявил Путин, выступая на саммите стран БРИКС. По словам главы государства, с помощью западных стран на Украине совершили госпереворот, а затем развязали войну против тех, кто был против.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. В нем принимают участие главы более 40 государств. В программу саммита включены как официальные заседания, так и неформальные встречи политиков. Так, в первый день состоялся бизнес-форум, после которого была запланирована закрытая встреча лидеров стран-участников объединения.

В саммите принимает участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, руководитель организации принял приглашение, чему ЮАР очень рада. Страна полна решимости способствовать тому, чтобы ООН стала «центром глобальных дел», добавил он.