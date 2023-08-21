Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22-24 августа, сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в своем обращении к нации. Генсек принял приглашение властей ЮАР, передает РИА Новости.

Мы рады, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС по нашему приглашению, — сказал Рамафоса.

Также он отметил, что в период серьезных проблем, которые стоят в настоящее время перед человечеством, «ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала центром глобальных дел». По словам Рамафосы, организации нужна реформа, чтобы стать более «демократичной, представительной и эффективной».

Ранее в администрации главы ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что президент России Владимир Путин не поедет в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина запланировано на 23 августа.