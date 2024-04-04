Информация про остановку работы предприятий группы «Макфа» не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, это делается ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга.
Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга, — сказал Иванов.
Ранее Генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск о взыскании имущества «Макфы» и других компаний, а пристав арестовал их акции для обеспечения этого иска. Как заявил адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов, производитель макарон не прекратит работу из-за ареста акций судебным приставом. Помешать работе компаний мог бы арест денег, а не акций, говорит Фролов.
Информацию об аресте активов компании на 100 трлн рублей прокомментировал представляющий в суде интересы собственников адвокат Павел Хлюстов. По его словам, в иске Генпрокуратуры указана другая сумма. Юрист предположил, что пристав, который накладывал арест, оценил в 100 трлн рублей попавшее под арест имущество.