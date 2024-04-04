ГП заподозрила бенефициаров «Макфы» в попытке создать социальное напряжение ГП: бенефициары «Макфы» пытаются создать социальное напряжение

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Информация про остановку работы предприятий группы «Макфа» не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. По его словам, которые приводит ТАСС, это делается ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга.

Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга, — сказал Иванов.

Ранее Генпрокуратура подала в Центральный райсуд Челябинска иск о взыскании имущества «Макфы» и других компаний, а пристав арестовал их акции для обеспечения этого иска. Как заявил адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов, производитель макарон не прекратит работу из-за ареста акций судебным приставом. Помешать работе компаний мог бы арест денег, а не акций, говорит Фролов.

Информацию об аресте активов компании на 100 трлн рублей прокомментировал представляющий в суде интересы собственников адвокат Павел Хлюстов. По его словам, в иске Генпрокуратуры указана другая сумма. Юрист предположил, что пристав, который накладывал арест, оценил в 100 трлн рублей попавшее под арест имущество.