Адвокат объяснил сообщения об аресте активов «Макфы» на 100 трлн рублей РБК: адвокат Хлюстов опроверг сообщения об аресте активов «Макфы» на 100 трлн

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Представляющий в суде интересы собственников производителя макаронных изделий «Макфа» адвокат Павел Хлюстов в беседе с РБК прокомментировал информацию об аресте активов компании на 100 трлн рублей. По его словам, в иске Генпрокуратуры указана другая сумма.

ГП не указывала в своем иске 100 трлн рублей, — заявил Хлюстов.

По его словам, в иске содержатся другие цифры. Юрист предположил, что в 100 трлн рублей оценил попавшее под арест имущество пристав, который накладывал арест. Хлюстов отметил, что в Генпрокуратуре изымаемое имущество оценивают «в порядка 46 млрд». По данным РБК, сумма в 100 трлн рублей превышает рублевую денежную массу в обращении, которая составляет 99,4 трлн рублей.

Ранее появились сообщения, что судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний. Под арест подпали 100% акций компаний «Макфа», «СМАК», «Первый хлебокомбинат», «Новая пятилетка», «Челябинскоблгаз», «Долговское», а также акции ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» и «Арком».