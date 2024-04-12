«Готовы к любому сценарию»: депутат о планах ВСУ на новое контрнаступление Депутат Швыткин: ВС России готовы к любому развитию ситуации в зоне СВО

Фото: МО Украины

ВС России готовы к любому развитию ситуации в зоне специальной военной операции на Украине, в том числе и к новому контрнаступлению ВСУ, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с Lenta.ru парламентарий высказал мнение, что Украине вместо этого стоило бы подписать акт о капитуляции.

Мы в любом случае готовы к развитию по любому сценарию. Одновременно я думаю, что Украине давным-давно пора подписать акт о безоговорочной капитуляции, а не ждать поддержки от стран Запада, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что Украина находится в ситуации, когда может начаться гражданская война. Это грозит ВСУ «неминуемым крахом». По словам Швыткина, само по себе заявление о контрнаступлении не имеет смысла.

Я убежден в том, что контрнаступление ВСУ не будет наполнено тем замыслом, который был изначально, когда страны Запада пытались нанести стратегическое поражение нашей стране, что, безусловно, провалилось, — отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского разрушить Крымский мост являются «простым блефом». Он усомнился в возможностях ВСУ совершить подобную атаку. По его словам, в России «прекрасно видят ситуацию» в зоне специальной военной операции.