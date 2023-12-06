Госдума запретила телефоны на уроках Володин: Госдума приняла поправку о запрете использования телефонов на уроках

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В Госдуме приняли поправки о запрете использования мобильных телефонов и планшетов с сим-картами школьниками на уроках даже в образовательных целях, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Также парламентарии поддержали возвращение в школу уроков труда с 1 сентября 2024 года.

Родители и учителя просили поддержать эту норму (о запрете телефонов - NEWS.ru). Принятое решение повысит качество образования наших детей, — заявил Володин.

О внесении поправок в законопроект стало известно 1 декабря. В первом чтении его приняли еще 16 ноября. На внесение в него поправок дан срок до конца месяца. Документ разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов в октябре. Им предлагается усовершенствовать закон «Об образовании в РФ».

По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников. Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщала, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря.

По словам вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Бориса Чернышова, запрет использовать гаджеты в школах поможет избежать провокаций со стороны учеников. Он указал, что сейчас в некоторых случаях телефоны используются специально, чтобы побудить учителя к конфликту.