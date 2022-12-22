ГД в окончательном чтении запретила работать в такси с неснятой судимостью Депутат Толмачев заявил, что ГД в третьем чтении запретила лицам с непогашенной судимостью работать в такси

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о регулировании сферы такси, согласно документу, за руль перестанут допускаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в ст. 328.1 ТК РФ, а также граждане, подвергающиеся уголовному преследованию за подобные нарушения, рассказал NEWS.ru депутат ГД Александр Толмачев.

Законопроект устанавливает, что не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления. Отметим, что к таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и ряд других тяжких и особо тяжких, — подчеркнул парламентарий.

Собеседник отметил, что ряд норм коснулся самозанятых в такси, теперь они получили право работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП, но от них начнут требовать дополнительную страховку

В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора. Одна из поправок как раз касается замены солидарной ответственности перед пассажиром на субсидиарную. Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страхования компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке, — добавил Толмачев.

Депутат также заявил, что документ обязывает службы заказа легкового такси предоставлять уполномоченным органам доступ к информации.

Также законопроект регламентирует внешний вид автомобилей такси. Автомобиль должен будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля предлагается установить фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ. Эти требования не будут применяться к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку до вступления закона в силу. Также в такси появится устройство контроля за вниманием и усталостью водителя, а в салоне для пассажиров должна быть доступна исчерпывающая информация о водителе, автомобиле и тарифах.

Ранее стало известно, что в отношении водителей, в крови которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам, полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела. Соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД. Указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например фенибута и феназепама.