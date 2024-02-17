Гололед и снегопад могут стать причиной работы на удаленке Вице-спикер ГД Чернышов предложил переводить работников на удаленку при гололеде

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В Государственной думе предлагают давать гражданам возможность работать из дома при неблагоприятных погодных условиях: гололеде, сугробах и повышенном выпадении осадков, передает ТАСС. Письмо с такой инициативой на имя министра труда и соцзащиты РФ Антону Котякову направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в случае выпадения осадков выше установленной нормы, плохой видимости на дорогах, а также сугробов и гололеда, — отмечается в документе.

По мнению депутата, такая мера необходима, поскольку зимой логистика сильно усложняется, а аварийность возрастает. В итоге сама нагрузка на транспорт становится высокой, при этом риски опоздать работу из-за снегопадов и других сезонных погодных явлений увеличиваются.

Отметим, что сейчас работник вправе выйти на работу удаленно в случае, если в регионе его проживания произошли: катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, а также стихийные пожары, наводнения, эпидемии или землетрясения.

Ранее сообщалось, что сотрудникам, которые хотят работать на удаленке, нужно обращать внимание на пункт в договоре о главной особенности единой ставки НДФЛ в 13–15%. Как уточнила юрист Линда Куркулите, также стоит обращать внимание на детали налогообложения между РФ и страной, где человек трудится.