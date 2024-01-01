Россиянам пояснили, что важно прописать в договоре при работе на удаленке Юрист Куркулите: для ставки НДФЛ в 15% в договоре должен быть пункт об удаленке

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Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13--15% для сотрудников на удаленке заключается в пункте о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима, заявила юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите. По ее словам, которые приводит РИА Новости, также стоит обращать внимание на детали налогообложения между РФ и страной, где человек трудится, поскольку Россия приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами.

Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают — необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе либо в дополнительном соглашении. В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией, — отметила эксперт.

В случае с недружественными странами возможность зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется, но при условии, если это государство не отменило налоговое соглашение с РФ. В противном случае сотрудник должен будет платить налоги в обеих странах.

С 1 января 2024 года все официально трудоустроенные сотрудники, работающие удаленно, будут обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%, невзирая на место исполнения служебных обязанностей. Если их уровень дохода превысит 5 млн рублей, то ставка НДФЛ поднимется до 15%.

Ранее сообщалось, что лучше всего работа на удаленке подходит журналистам, программистам, юристам, писателям, корректорам, а также психологам и репетиторам. Эти профессии требуют максимальной концентрации на выполнении поставленных задач.