Голикова ожидает снижения числа женщин репродуктивного возраста в России Голикова: число женщин в репродуктивном возрасте в РФ будет снижаться еще долго

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Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова. Во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме она подчеркнула, что начало прироста количества женщин в возрасте 20–29 лет ожидается с 2028 года, передает РИА Новости.

Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться, — сказала политик.

Она отметила, что согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41.

Голикова ранее рассказала, что на сегодняшний день повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом для России. Она зачитала приветствие президента России Владимира Путина, в котором он призвал не забывать о профилактике заболеваний и уделять внимание их лечению с применением современных высокотехнологичных методов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил ввести налог на бездетность. По его словам, необходимо стимулировать рождаемость самыми различными способами и поддерживать не только тех, у кого уже есть дети. В том числе, считает депутат, необходимо оказывать давление на граждан, которые не хотят заводить потомство.