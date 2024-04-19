Путин обозначил главный приоритет здравоохранения Путин назвал повышение продолжительности жизни главным приоритетом России

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На сегодняшний день повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом для России, зачитала вице-премьер Татьяна Голикова приветствие президента Владимира Путина на заседании расширенной коллегии Минздрава. Глава государства призвал не забывать о профилактике заболеваний и уделять внимание их лечению с применением современных высокотехнологичных методов, передает РИА Новости.

Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов, — сказал Путин.

Кроме того, президент обратил внимание на ежегодное расширение программы оказания бесплатной медицинской помощи. По словам Путина, это предоставляет министерству новые возможности для повышения качества и доступности здравоохранения в каждом российском регионе, в городе, поселке и селе.

Ранее Путин предупредил, что в мире по-прежнему остается высоким риск появления новых эпидемий и распространения уже известных заболеваний. Российский лидер признал, что в особенности это проявляется в странах Африки.