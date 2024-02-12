«Глупое решение»: сенатор о назначении Столтенберга «наместником» Украины Цеков счел глупым возможное назначение Столтенберга спецпосланником по Украине

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что назначение генсека НАТО Йенса Столтенберга спецпосланником по Украине будет глупым решением. В беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма подчеркнул, что если это произойдет, то норвежский политик фактически станет начальником для украинского президента Владимира Зеленского.

Столтенберг — совершенно никчемная личность, он ни на что не способен. Не может обеспечить мир и безопасность в Европе. Мне кажется, это давно стало ясно всем. Он лишь постоянно говорит банальности на своем посту. Это фигура, которая по большому счету ни на что не влияет. Если его вдруг назначат спецпосланником по Украине, он фактически станет руководителем Зеленского. Этот «наместник» будет определять, что президент Украины будет и должен говорить, какие решения принимать, — сказал Цеков.

Сенатор выразил сомнение, что таким образом США и Британии удастся добиться своих целей. Также Цеков отметил, что эту должность может занять и другой политик, настроенный против России.

Позволит ли это США и Британии добиться своих целей, я очень сомневаюсь. Встает вопрос, станет ли Зеленский его слушать, ведь там важную роль играет финансовый вопрос. Не думаю, что Зеленский будет делиться со Столтенбергом, хотя полностью такого глупого решения тоже нельзя исключать. Возможно, данную должность займет и другой, настроенный против России политик. Очевидно одно — все их решения будут направлены против нас, — заключил собеседник.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность спецпосланника по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Отмечается, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном.