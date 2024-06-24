Глава Сергокалинского района Дагестана лишился должности после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Республики Дагестан освободили от должности Магомеда Омарова, возглавлявшего Сергокалинский район, заявил глава региона Сергей Меликов. Как уточняет ТАСС, Омаров также был лишен членства в партии «Единая Россия».

Что касается административных мер, он (Омаров. — NEWS.ru) освобожден от должности, исключен из партии «Единая Россия», — сказал Меликов.

Известно, что дети Омарова принимали участие в террористических атаках, произошедших 23 июня. Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на вопрос о степени вины бывшего чиновника, подчеркнул, что вопросом занимаются соответствующие органы — если вина Омарова будет доказана, то он понесет полную ответственность.

Ранее Меликов заявил, что семьи погибших при терактах в Дагестане получат по одному миллиону рублей, пострадавших — до 500 тысяч рублей в зависимости от ситуации. Глава республики добавил, что сотрудники силовых структур, погибшие при терактах, будут представлены к государственным наградам.

По мнению политолога Сергея Маркова, террористические атаки в Дагестане были совершены для того, чтобы спровоцировать мусульманские погромы в российских городах. Он напомнил, что боевики специально убили священника в православный праздник.