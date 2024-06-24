Политолог назвал главную цель теракта в Дагестане Политолог Марков: теракт в Дагестане должен был вызвать мусульманские погромы

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Главной целью теракта, произошедшего в Дагестане, была попытка спровоцировать мусульманские погромы в российских городах, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. По его словам, переписка террористов в мессенджере показала, что они целенаправленно напали на священника в православный праздник.

Это теракт со стратегическими целями. Главной его целью было именно спровоцировать мусульманские погромы в городах России. Из общения террористов в мессенджере стало известно, что главной их мишенью был именно священник и именно в православный праздник, — уверен политолог.

Марков предположил, что в связи с этим правительство будет пытаться не допустить антимусульманские погромы в России. При этом он исключил вероятность подобных столкновений, поскольку в стране нет радикальных православных организаций.

И потому что русский народ добрый и привык уважительно относиться к разным народам и разным религиям. Правда, некоторые эту доброту русского народа принимают за вялость, похмелье и слабость, — заключил Марков.

Ранее Telegram-канал Readovka опубликовал фото телефона, на котором, как предполагается, была открыта переписка боевиков, устроивших теракт в Дагестане. Согласно сообщениям в чате, основной целью террористов был убитый отец Николай из церкви в Дербенте. Боевики координировали свои действия через чат, скриншот которого представили авторы канала.