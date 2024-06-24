В Дагестане рассказали, сколько получат семьи погибших при терактах Меликов: по 1 млн рублей получат родственники погибших при терактах в Дагестане

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сергей Меликов

Семьи погибших в результате террористических атак в Дагестане получат по одному миллиону рублей, материальную поддержку до 500 тысяч рублей также получат родные пострадавших в зависимости от ситуации, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, которые передает ТАСС, все сотрудники силовых структур, погибшие при терактах, будут представлены к государственным наградам.

[Семьям] погибших, вне зависимости от того, сотрудник он или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере 1 млн рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени ранения и тяжести, будет оказана помощь до 500 тысяч рублей, — сказал Меликов.

Вооруженные нападения террористов в Дагестане произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. Целями атак злоумышленников стали религиозные объекты, часть из которых они подожгли, и полицейские патрули. Среди жертв, помимо сотрудников правоохранительных органов, был православный священник.

Ранее стало известно, что при атаке боевиков в Республике Дагестан погибли 20 человек, среди них числятся как полицейские, так и гражданские лица, в том числе священнослужитель. Также сообщается о 46 пострадавших, при этом семь из них находятся в тяжелом состоянии.