В Дагестане уточнили количество жертв и пострадавших при атаке террористов В Дагестане погибли 20 человек в результате нападения террористов

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Общее количество жертв атаки террористов на полицейских и религиозные здания в Дагестане составило 20 человек, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram. В результате нападений пострадали 46 человек, семь из них получили тяжелые ранения.

Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли. <...> Состояние семи раненых расценивается как тяжелое, — уточнила Беляева.

Вооруженные нападения террористов в Дагестане произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. Целями атак злоумышленников стали религиозные объекты, часть из которых они подожгли, и полицейские патрули. Среди жертв, помимо сотрудников правоохранительных органов, был православный священник.

Политолог Сергей Марков, говоря о произошедшем в Дагестане, предположил, что нападения были совершены для того, чтобы спровоцировать мусульманские погромы в российских городах. В качестве подтверждения своих слов он отметил, что при изучении переписок боевиков было установлено, что они целенаправленно напали на священника в православный праздник.

В республике на три дня объявлен траур. В соответствии с подписанным главой указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги.