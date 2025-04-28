Старовойт назвал любимый транспорт для путешествий по России Глава Минтранса заявил, что любит путешествовать по России на машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Старовойт

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил NEWS.ru в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», что любит путешествовать по России на автомобиле. По его словам, в стране построены и отремонтированы федеральные и региональные автомобильные дороги, есть новые трассы.

В выходные я с удовольствием провожу время за рулем. Сегодня у нас [в России] комфортно можно путешествовать на автомобиле, — сказал Старовойт.

Министр отметил, что по трассе М-11 можно быстро добраться на машине из Москвы в Санкт-Петербург. За шесть часов по М-12 можно из столицы доехать до Казани. Старовойт добавил, что наличие таких обновленных скоростных дорог говорит о том, что автомобильный туризм в России будет развиваться.

Ранее «Автодор» сообщил, что введенные на зиму ограничения скорости для машин на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 21 апреля отменяются. Запрет действовал для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны для повышения безопасности движения и снижения риска ДТП в гололед.

До этого стало известно об открытии еще одной платной дороги. Речь идет о федеральной трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь. В «Автодоре» напомнили, что дорога эксплуатировалась бесплатно с декабря 2024-го.