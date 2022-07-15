Мантуров призвал отказаться от рыночной промышленной политики

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Денис Мантуров

Правительство России намерено совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики» к политике обеспечения технологического суверенитета, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы. По его словам, которые приводит РБК, этот вопрос обсуждался на заседании правительства под председательством премьера Михаила Мишустина.

Пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, — сказал Мантуров.

По его словам, необходимо продолжить перестройку и создание альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, а также осваивать производство собственных аналогов для замены импортных компонентов. На это будут выделены дополнительные средства. Среди отраслей, которым будет уделено пристальное внимание, министр назвал электронику, станкостроение и химию.

Ранее Мантуров заявил, что Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей непродовольственных товаров, отказавшись от принципа «в Китае дешевле». По его словам, нынешняя ситуация представляет собой исторический шанс более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности, при этом не отказываясь от импорта полностью.