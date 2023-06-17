Глава Минцифры назвал условие блокировки YouTube в России Шадаев назвал блокировку YouTube преждевременной, пока не будет достойной альтернативы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассматривать возможность блокировки YouTube в России преждевременно, пока не появится достойная альтернатива, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, позиция ведомства по этому вопросу не менялась.

Проблемы все равно есть, связанные с таргетированием контента, который нарушает российское законодательство. Альтернативу растим, работаем над этим. Наша позиция не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно, — сказал Шадаев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин назвал YouTube враждебной по отношению к России платформой. Вместе с тем депутат признал, что альтернативы видеохостингу пока нет. По мнению Горелкина, блокировка YouTube пока невозможна.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также отмечал, что равнозначного ресурса для замены YouTube в России сейчас нет. По словам депутата, аналогичным образом обстоит ситуация с Wikipedia, ограничивать доступ к которой также не стоит, пока не появится альтернативный сервис, способный закрыть потребности миллионов пользователей.