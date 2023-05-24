Хинштейн рассказал, почему в России не заблокируют YouTube Хинштейн: в России не заблокируют YouTube, так как нет аналога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал NEWS.ru, что на данный момент YouTube заблокировать невозможно, так как в России нет достойного аналога. По словам депутата, в первую очередь необходимо думать о пользователях.

Блокировка ресурса — это исключительная мера. Прибегать к ней надо очень тщательно и только тогда, когда нет другого варианта, поскольку в первую очередь всего заложниками всего этого становятся пользователи. <...> Чтобы что-то убрать, надо что-то дать, как минимум, близкое. <...> Что касается YouTube, увы, вновь повторюсь, у нас сегодня равнозначного ресурса на замену на данный момент нет, — сказал Хинштейн.

Он объяснил, что то же самое касается инициативы блокировки онлайн-энциклопедии Wikipedia. Пока в России не появится аналогичный сервис, который закроет потребности миллионов пользователей, ограничивать доступ к порталу не стоит.

Летом прошлого года YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова (Гоблин). В мае был заблокирован канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к нему был невозможен даже при подключении VPN.