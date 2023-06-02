YouTube назвали врагом России, которому нет альтернативы Депутат Горелкин: YouTube враждебен, но альтернативы ему пока нет

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Видеохостинг YouTube настроен враждебно по отношению к России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Однако, по его мнению, озвученному в ходе форума «Мастерская новых медиа» (МНМ), на данный момент платформе нет альтернативы.

YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть (Content Delivery Network, сервис по доставке цифрового контента. — NEWS.ru) по всей стране, — сказал Горелкин.

27 мая канал российского информационного интернет-агентства URA.RU на YouTube был заблокирован без возможности восстановления. Поводом для блокировки послужили видео о референдумах в новых регионах России.

Первый страйк канал получил 3 мая за прошлогодний ролик, в котором администрация Херсонской области сообщила о проведении референдума по вопросу вхождения в состав РФ. Второй был выдан 12 мая из-за видео, где рассказывалось, что изменится в республиках Донбасса после референдумов. Третий страйк и автоматическую блокировку с формулировкой «нарушение правил» канал получил 27 мая.

Редактор канал Михаил Титов отметил, что заблокированный канал содержал контент не только на политическую тематику. Там было много интересных и полезных видео на совершенно разные темы. Он добавил, что агентство уже создало новый канал на YouTube и продолжит размещать видео на ресурсе.