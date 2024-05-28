ГИБДД вернула себе старое название ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернула себе старое название — Госавтоинспекция (ГАИ), заявил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России. По его словам, которые приводит ТАСС, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <...> Милиция не знаю, [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть, — сказал он.

В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД об ужесточении наказания за сокрытие номерных знаков. Министерство разработало документ еще в январе, в частности, предлагались поправки в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая так и называется — «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Инициатива предлагает лишать водителей прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих номера.

До этого стало известно, что МВД России подготовило поправки в ГОСТ об обязательном добавлении российского триколора в правый нижний угол автомобильного номерного знака. Исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса.