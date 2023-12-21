Герасимов раскрыл цели российской армии в зоне СВО в 2023 году Герасимов: целью ВС РФ в 2023 году стало отражение наступления ВСУ

Фото: МО РФ

Основной задачей Вооруженных сил (ВС) России в 2023 году было отражение контрнаступления украинских войск, планировавших лишить Россию сухопутного коридора в Крым, заявил начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов во время брифинга для иностранных военных атташе. Костяк группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его словам, составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами.

В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами. Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым, — сказал он.

Начальник Генштаба добавил, что ВСУ планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом. Также продвижение на Запорожском направлении оказалось незначительным, несмотря на то что группировка противника была увеличена с 50 до 80 батальонов. Таким образом, подчеркнул он, широко разрекламированное Украиной и ее союзниками из НАТО контрнаступление провалилось.

Также во время брифинга Герасимов сообщил, что ВС РФ успешно ведут активную оборону и постепенно расширяют зоны контроля, не давая украинским подразделениям продвигаться вперед. Такая ситуация складывается на всех направлениях, подчеркнул он.