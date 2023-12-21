Герасимов рассказал о тактике российских войск в зоне СВО Герасимов: армия России ведет активную оборону в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России успешно ведут активную оборону в зоне проведения специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводятся РИА Новости, российская армия также постепенно расширяет зоны контроля и не дает украинским подразделениям продвигаться вперед. Такая ситуация складывается на всех направлениях.

Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях, — заявил генерал армии.

Герасимов подчеркнул, что противнику непрерывно наносится огневое поражение, что не позволяет ему двигаться вперед. Российские военнослужащие действуют в зоне СВО решительно и мужественно, они эффективно выполняют все поставленные задачи, подытожил начальник Генштаба.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что армия РФ продолжит проводить специальную военную операцию в 2024 году. По его словам, она будет проводиться вплоть до полного выполнения всех поставленных задач. Задачи, поставленные на 2023 год, в целом выполнены, отметил министр. Уровень поддержания обороноспособности страны также был успешно обеспечен.