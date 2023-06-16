Генпрокурор России выступил против отмены моратория на проверки бизнеса

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что мораторий на проверки бизнеса должен сохраняться, несмотря на дискуссии о необходимости тотального контроля в связи с недавними массовыми отравлениями суррогатным сидром. Выступая на ПМЭФ, он подчеркнул, что проблему не искоренить без устранения коррупции.

Любой тотальный надзор не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы, равнодушие чиновников, а также отсутствует социальная ответственность производителя продукции, — сказал Краснов.

По последним данным, в России зафиксирован 101 случай отравления суррогатным сидром, 31 человек скончался.

13 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с правительством вопрос отмены моратория на проверки в отношении производителей алкогольной и табачной продукции.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что пивной напиток «Мистер Сидр», ставший причиной массовых отравлений граждан в ряде регионов, был сделан из спиртосодержащей жидкости, похищенной со склада полиции в Самарской области. Волк уточнила, что партия контрафактного спирта хранилась на складе с 2012 года.