С алкобизнеса снимут мораторий на проверки из-за «Мистера Сидра» Володин поручил правительству снять мораторий на проверки алкобизнеса после истории с «Мистером Сидром»

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Мораторий на проверки производителей алкоголя и табака со стороны надзорных ведомств в скором времени будет снят, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Султан Хамзаев со ссылкой на поручение председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Сообщается, что Володин потребовал от правительства решить этот вопрос после недавнего массового отравления сидром в России, которое стало причиной смерти более 30 россиян.

Благодарен нашему спикеру за поддержку моей инициативы. Необходимо добиться 100% соблюдения закона, прежде чем отпускать подобных коммерсантов в свободное плавание, — написал Хамзаев.

В подкасте «Законный вопрос» Хамзаев пояснял, что послабления по плановым проверкам бизнеса, продленные ранее до 2030 года, не должны касаться алкоголя, поскольку практически каждое второе преступление связано с алкогольным опьянением.

Если общественники не выявят факт и не покажут полиции, что есть прямое нарушение, тоже проверить не могут. Хлеб, IT, одежда — пожалуйста. Но вот алкоголь и табак так прикрывать нельзя, — объяснял депутат.

Инициатива депутата связана с массовым отравлением россиян сидром из Самарской области, в составе которого был обнаружен метанол. Следователи уже установили, что этот спирт был украден со склада УВМД региона, где находился с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу. После употребления напитка «Мистер Сидр» скончались более 30 человек, более 100 человек стали жертвами отравления напитком.