Генерал Соболев рассказал, как не допустить захода ВСУ на территорию России Генерал Соболев: нужно уничтожить ряд инфраструктурных объектов Украины, чтобы избежать захода ВСУ на территорию РФ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Чтобы избежать захода ВСУ на территорию России, необходимо уничтожить ряд инфраструктурных объектов Украины на западе страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. Так, по мнению военного, удастся затруднить поставку западного оружия Киеву.

Мы до сих пор не предприняли никаких шагов по воспрепятствованию поставок вооружений через западную границу Украины с Польшей. Повторю в десятый раз — все силы и средства для этого есть. Нужно просто уничтожить ряд объектов железнодорожных коммуникаций, тоннелей и мостов при помощи, например, «Искандеров» и авиации, — сказа Соболев.

Генерал, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, одобрившего обстрелы территории России со стороны ВСУ, отметил, что любое появление сил НАТО в РФ будет означать начало Армагеддона.

Что же касается высказываний министра обороны Германии, то тут все зависит только от нас и от политической воли нашего руководства. Мы все-таки ввели свои войска на Украину, и от украинцев при нашем попустительстве можно ждать любых диверсий, — добавил Соболев.

21 апреля Писториус сказал, что украинские военные могут обстреливать российскую территорию и организовывать диверсии, если нет угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, такие действия позволят отрезать пути снабжения российской армии.

При этом министр отметил, что страны Запада должны соблюдать красные линии в вопросе поставок оружия на Украину. По словам Писториуса, если Киев запрашивает запрещенные во всем мире бомбы, партнеры должны ответить отказом.