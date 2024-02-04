ФСБ раскрыла подробности по делу Пономарева ФСБ: Пономарев участвует в деятельности объединения «Легион Свобода России»

Фото: t.me/i_ponomarev

Илья Пономарев

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила ФСБ. По версии следствия, он не только вступил в организацию, но и занялся ее информационным сопровождением, передает РИА Новости.

Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России», признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, — говорится в сообщении.

В ФСБ считают, что члены данной организации, ведут боевые действия против России на стороне вооруженных сил Украины. Кроме того, они вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории РФ преступлений.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Челябинска к пяти годам лишения свободы по статье о покушении на теракт. В ФСБ пояснили, что подросток, будучи сторонником украинской националистической организации, намеревался совершить преступление на объекте Минобороны России. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.