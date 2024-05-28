ФСБ оценила активность спецслужб Украины у границы с РФ ФСБ: украинские спецслужбы нарастили разведактивность у границ России

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Украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов нарастили разведывательную активность у российских границ, рассказал РИА Новости руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. По его словам, особое содействие Киеву оказывают США и Великобритания.

При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Кулишов сообщил, что через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств. Показатель вырос на 36% с 2022 года, уточнил он. Кроме того, пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток со стороны пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию.

До этого сотрудник погранслужбы ФСБ России Игорь Грицай обратил внимание, что пограничники на Балтике начали принимать новые меры на фоне вступления Финляндии в НАТО. В частности, было проведено дооснащение и перевооружение, отрабатывались современные тактики против дронов и безэкипажных катеров, резюмировал он.