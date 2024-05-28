Стало известно, сколько человек пропустили через границу РФ в 2023 году Погранслужба ФСБ: 110 млн человек и 22 млн машин пропустили в РФ в 2023 году

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Через государственную границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. По его словам, показатель вырос на 36% с 2022 года.

Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить «железный занавес», по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности, — заметил Кулишов.

Он добавил, что за 2023 год пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток со стороны пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию. Этот показатель тоже вырос втрое по сравнению с 2022 годом. Всего за год на территорию РФ не пропустили 126 тысяч человек. Из них около 10 тысяч предоставили ложную информацию о цели своего визита или о себе, констатировал Кулишов.

Ранее президент России Владимир Путин в День пограничника обратился к личному составу и ветеранам ФСБ РФ с поздравлением. Российский лидер назвал этот праздник символом памяти и уважения и поблагодарил пограничников за добросовестную службу и защиту суверенитета страны. Особый акцент президент сделал на срыве неоднократных попыток прорыва на территорию России диверсионных групп.