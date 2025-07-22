Фильмы без прокатного удостоверения начнут блокировать в России В Госдуме приняли поправки о блокировке в Сети фильмов без нужного удостоверения

В Госдуме приняли поправки о требованиях к владельцам аудиовизуальных сервисов и соцсетей по блокировке фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения, сказано на сайте ГД. Решение принято на пленарном заседании.

Владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение, — сказано на сайте.

Требования будут касаться владельцев сервисов, пользователи которых превышают каждый день 100 тысяч человек (платят за доступ или смотрят рекламу). Также речь идет о владельцах соцсетей, которые ежедневно посещает свыше 500 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании 22 июля приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании использования технологий обхода блокировок (VPN) отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Кроме того, депутаты проголосовали за ужесточение ответственности за незаконный оборот персональных данных.