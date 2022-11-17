«Филькина грамота»: Миронов о претензиях США на остров Врангеля Миронов: никто остров Врангеля США не отдаст

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru прокомментировал публикацию издания Newsweek о возможной попытке США «отобрать» у России остров Врангеля. Он пояснил, что поводом для претензий Вашингтона на эту территорию служит соглашение, заключенное в 1990 году, которое сегодня следует считать недействительным. Политик подчеркнул, что остров США никто не отдаст.

Как говорится, хотеть не вредно. В свое время над островом Врангеля поднимали и американский флаг, и британский, но с середины 20-х годов прошлого века суверенитет нашей страны над этой территорией никто не оспаривал, — отметил Миронов.

Он напомнил, что 1 июня 1990 года была заключена «сделка Бейкер — Шеварднадзе», согласно которой США отошли десятки тысяч квадратных километров исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Беринговом море. Новая линия разграничения и дает Вашингтону основание претендовать как на остров Врангеля, так и на целый ряд других российских островов.

Дай им палец — они всю руку оттяпают. Между тем это самое соглашение между СССР и США от 1 июня 1990 года не более чем филькина грамота, — указал политик.

Миронов заметил, что документ принят при нарушении всех возможных норм и законов. Кроме того, он так и не был ратифицирован ни Верховным Советом СССР, ни Госдумой. По его словам, ранее он уже призывал к денонсации соглашения, но МИД пока никак на это не отреагировал. Согласно предположению парламентария, в ведомстве решили отложить данный вопрос до лучших времен, чтобы не ухудшать и без того сложные отношения с США.

Вот все откладываем, откладываем, а в итоге образовалось уязвимое место, на которое будут давить наши «партнеры». Остров Врангеля, конечно, никто не отдаст, но в любом случае пора, наконец, избавиться от тяжелого наследия Горбачева и Шеварднадзе, — заключил Миронов.

Депутат Госдумы Федот Тумусов ранее также ответил на публикации в одном из американских изданий, где также высказывалось предложение отобрать у России остров Врангеля. Он подчеркнул, что остров является российским и таковым останется впредь. Неотчуждаемость территорий закреплена в Конституции РФ. При этом парламентарий призвал США вернуть России Аляску, напомнив, что американские власти нарушили договор при ее покупке.