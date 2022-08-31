«Это хуже преступления, это ошибка»: Вассерман о наследии Горбачева Депутат Госдумы Вассерман отказался считать Горбачева героем или предателем

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачев

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что, по его мнению, экс-президент СССР Михаил Горбачев не предатель и не герой, как считают многие. По мнению парламентария, Горбачев совершил ряд фатальных ошибок, пытаясь выйти из экономико-политического кризиса, который охватил страну еще до его «воцарения».

По словам депутата, Горбачев со своей командой добросовестно пытались вывести страну из кризиса, но так как они не понимали его причин, практически все их действия приводили к последствиям прямо противоположным тому, на что они надеялись. Это очень характерная примета системного кризиса, связанного с исчерпанием возможностей системы, считает Вассерман.

Я не считаю их ни предателями, ни вообще преступниками. Могу только процитировать одного из деятелей наполеоновской эпохи графа Антуана де ля Мерта: «Это хуже преступления, это ошибка». Да, потом Яковлев, Горбачев и другие били себя пяткой в грудь и кричали, что чуть ли не с колыбели мечтали уничтожить советскую власть. Но на мой взгляд — это липа, порожденная только тем, что лучше уж прослыть гадом, чем лохом, — сказал Вассерман.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Горбачев навсегда останется в истории России. Он отметил, что бывший президент Советского Союза мечтал закончить холодную войну с Западом, однако его романтизм не оправдался.