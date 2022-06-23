Еще один чиновник попал в ДТП на мотоцикле Baza: первый замминистра финансов Горнин попал в аварию на мотоцикле Harley-Davidson

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замминистра финансов Леонид Горнин попал в аварию на мотоцикле, пишет Telegram-канал Baza. По информации источника, чиновник ехал на мотоцикле марки Harley-Davidson по Рублевскому шоссе, но внезапно врезался в каршеринговый автомобиль Audi A3. Горнин попал в больницу с переломом ноги. Женщина за рулем Audi не пострадала.

Горнин ехал на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», принадлежащем его сыну. В районе седьмого километра Рублевки замминистра въехал в «Ауди А3». Женщина за рулем автомобиля не пострадала, а вот Горнин получил серьезную травму — врачи диагностировали у него открытый оскольчатый перелом ноги, — сказано в сообщении.

Уточняется, что госслужащего доставили в больницу Управления делами Президента, откуда он продолжил работу.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Его пресс-секретарь Татьяна Калегина сообщила, что он ехал на мотоцикле BMW и не справился с управлением. После ДТП Журавлев был госпитализирован с переломом ключицы. Кадры ДТП с участием депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлева, передвигавшегося на мотоцикле BMW, попали в Сеть.