«Еще нарушат — поедут в СИЗО»: депутат ГД о домашнем аресте Лерчек Депутат Госдумы Метелев: в случае повторных нарушений блогер Лерчик поедет в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае повторных налоговых нарушений блогеры Валерия Чекалина (Лерчек) и Артем Чекалин (Артемчек) поедут в СИЗО, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он добавил, что следственные органы проявили адекватную реакцию и поступили справедливо в отношении блогеров.

Незнание не освобождает от ответственности. Я уверен, им все разъяснили. Но опыт свободной жизни, порой в абсолютном отрыве от здравого смысла и соблюдения законов, сформировал у них такое предубеждение, что можно и дальше так делать. Это не так, это неправильно, поэтому сейчас их отправят под домашний арест и будут правы. Будут еще нарушать, поедут уже в СИЗО, — сказал Метелев.

Следственный комитет России 14 июля потребовал ужесточить меру пресечения блогерам. Следствие просит заменить им запрет определенных действий на домашний арест. Причиной стало неоднократное нарушение парой избранной ей меры пресечения.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчека и ее мужа Артемчека. В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.