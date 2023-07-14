СК потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

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Сергей и Валерия Чекалины

Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину (Артемчек), сообщает ведомство в Telegram-канале. Следствие просит заменить им запрет определенных действий на домашний арест. Причиной стало неоднократное нарушение парой избранной меры пресечения.

В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определённых действий <...>, выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест, — говорится в сообщении.

В начале июля суд отказался снять арест с денежных счетов и автомобиля Rolls-Royce блогеров Лерчека и ее мужа Артемчека. В ходе заседания их адвокат Константин Третьяков заявил, что пара уже погасила налоговую задолженность в размере 311 млн рублей, но расследование дела не прекратили.