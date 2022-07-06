Эксперты допустили новые отставки губернаторов В Агентстве политических и экономических коммуникаций допустили новые отставки губернаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже в июле в России могут смениться несколько губернаторов, считают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций. Аналитики составили доклад, в котором говорится, что перестановки корпуса региональных глав — не базовый сценарий, однако его реализация «возможна при определенных условиях». Документ есть в распоряжении NEWS.ru.

Причиной подобных решений могут быть пакетные перестановки <...>, существенные управленческие просчеты действующих глав регионов <...> или антикоррупционные расследования в их отношении, а также смена руководства экономически проблемных регионов, где требуется больше времени для реализации антикризисных мер со стороны вновь назначенных врио, — говорится в докладе.

Кроме того, перестановкам может поспособствовать необходимость работать с частично признанными ДНР и ЛНР, а также с областями Украины, которые контролируют российские военные.

Также эксперты представили рейтинг глав регионов по их влиянию. Самым влиятельным они признали мэра Москвы Сергея Собянина, который давно занимает эту строчку. На втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем — тульский губернатор Алексей Дюмин, оба сохранили свои места из рейтинга, представленного в мае.

Наименее влиятельным из 85 глав оказался председатель правительства Хакассии Валентин Коновалов, который в майском рейтинге тоже был последним. На 84-е место эксперты поместили губернатора Орловской области Андрея Клычкова (в мае 83-е место), на 83-е место — амурского губернатора Василия Орлова (в мае 82-е место).

11 сентября в России пройдет единый день голосования. Планируется провести выборы 15 высших должностных лиц регионов, 14 из которых состоятся в формате прямых, а в Адыгее главу региона изберет парламент.

Также избирательная кампания пройдет в столице. Москвичи будут выбирать депутатов муниципальных Советов в 125 округах. Как писал NEWS.ru, по мнению экспертов и политиков, она будет существенно отличаться от острой кампании 2017 года.